Зеленский ужесточил санкции против блогера Шария и издания «Страна»

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в собственный указ о введении ограничительных мер против украинского издания «Страна», а также блогера Анатолия Шария. Так, украинский лидер предписал интернет-провайдерам предотвращать все доступы к их информационным ресурсам.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

Более того, решение президента уже прокомментировал сам Анатолий Шарий и издание «Страна». Блогер отреагировал на меры в свой адрес негативно, а издание назвало введение изменений «подарком на день рождения».

«Ну что ж. Это действительно признание нашей работы. Значит продолжают за ней следить. Значит боятся», - прокомментировала «Страна».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна немного повздорила со своими странами-партнерами. Украинский лидер объяснял депутатам, что «Украиной играют, но она сопротивляется».