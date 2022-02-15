Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна немного повздорила со своими странами-партнерами. В качестве причины спора была приведена ситуация с нагнетанием якобы «готовящейся российской агрессии». Зеленский сообщил, что конфликт удалось уладить.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские источники, Владимир Зеленский в понедельник на заседании его фракции «Слуга народа» в Верховной раде заявил, что «Украина "поскандалила" с партнерами из-за нагнетания войны». Впоследствии Украина и три дружественные ей страны пришли к пониманию.

Украинский лидер объяснял депутатам, что «Украиной играют, но она сопротивляется». Также Зеленский призвал всех демонстрировать своим примером, что население Украины не поддается панике и не бежит из страны.

Также, по сообщению СМИ, Зеленский попросил «на ближайшие две недели забыть про ссоры внутри фракции и объединиться». Немногим ранее, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит основания для введения в стране военного положения. Он считает, что в настоящее время Украина переживает больше информационный кризис, нежели военный.