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Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами

Марина Крижановская
01:10 15.02.2022
Украинский лидер и руководитель фракции «Слуга народа» сообщил, что Украиной играют, но «она сопротивляется».
Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна немного повздорила со своими странами-партнерами. В качестве причины спора была приведена ситуация с нагнетанием якобы «готовящейся российской агрессии». Зеленский сообщил, что конфликт удалось уладить.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские источники, Владимир Зеленский в понедельник на заседании его фракции «Слуга народа» в Верховной раде заявил, что «Украина "поскандалила" с партнерами из-за нагнетания войны». Впоследствии Украина и три дружественные ей страны пришли к пониманию.

Украинский лидер объяснял депутатам, что «Украиной играют, но она сопротивляется». Также Зеленский призвал всех демонстрировать своим примером, что население Украины не поддается панике и не бежит из страны.

Также, по сообщению СМИ, Зеленский попросил «на ближайшие две недели забыть про ссоры внутри фракции и объединиться». Немногим ранее, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит основания для введения в стране военного положения. Он считает, что в настоящее время Украина переживает больше информационный кризис, нежели военный.

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