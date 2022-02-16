Спорт Российские хоккеисты сыграют со шведами в полуфинале Олимпиады Виталий Музыка Сборная России по хоккею встретится со сборной Швеции в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. © Фото: Russian Ice Hockey Federation Twitter.com Globallookpress Читайте нас на: Российские хоккеисты встретятся в полуфинале зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине со сборной Швеции, обыгравшей 16 февраля Канаду в четвертьфинале. «Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились форвард московского ЦСКА Лукас Валльмарк и Антон Ландер, ранее выступавший в КХЛ за ярославский “Локомотив”», – сообщает sportbox.ru. Встреча команд состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени, а завершатся Олимпийские игры 20 февраля. Ранее сообщалось, что российские хоккеисты обыграли команду Дании в четвертьфинале Олимпиады в Пекине со счетом 3:1. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика