«Продам гараж»: в трансляцию «вторжения РФ» на Майдане влетел дрон с объявлением
На шуточном рекламном объявлении указали номер и местоположение российского диппредставительства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В кадр камеры, которая снимала вид Майдана Незалежности для круглосуточной трансляции Reuters «Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса» кто-то направил дрон. К устройству была прилеплена картонка с надписью о «продаже гаража на Соломенке».
Снизу был подписан номер телефона российского посольства в Киеве, которое находится в Соломенском районе города. О том, кто именно запустил дрон, неизвестно.
Ранее на той же трансляции заиграл гимн СССР. Прямой эфир запустили после сообщения об отводе российский войск после учений.