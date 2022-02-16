«Продам гараж»: в трансляцию «вторжения РФ» на Майдане влетел дрон с объявлением

В кадр камеры, которая снимала вид Майдана Незалежности для круглосуточной трансляции Reuters «Вид на Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса» кто-то направил дрон. К устройству была прилеплена картонка с надписью о «продаже гаража на Соломенке».

Снизу был подписан номер телефона российского посольства в Киеве, которое находится в Соломенском районе города. О том, кто именно запустил дрон, неизвестно.

Ранее на той же трансляции заиграл гимн СССР. Прямой эфир запустили после сообщения об отводе российский войск после учений.