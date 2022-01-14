Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета на Алтае
Два человека были деблокированы спасателями и направлены в больницу.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Алтайском крае утром в пятницу, 14 января, произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. По данным экстренных служб, в результате авиационного происшествия пострадали два человека - пилот и пассажир. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.
«Сегодня в 06:10 (мест.) поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета, совершавшего экскурсионный полет в районе аэропорта близ села Старобелокуриха (Алтайский район). На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу города Бийска», - сообщили в ведомстве.
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