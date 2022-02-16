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«Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова призвала западные СМИ огласить список «вторжений РФ»

Алексей Курильченко
11:17 16.02.2022
Дипломат обратилась к крупным изданиям, которые публиковали статьи о датах «нападения Росси на Украину».
«Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова призвала западные СМИ огласить список «вторжений РФ»
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западные издания опубликовать полный список дат, на которые журналисты «назначили вторжения РФ на Украину». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии - Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», - написала Захарова.

Ранее The Sun опубликовала статью, согласно которой Россия «вторгнется на Украину» ночью с 15 на 16 февраля. Позже издание отредактировало публикацию, опровергнув свое утверждение.

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