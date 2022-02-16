«Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова призвала западные СМИ огласить список «вторжений РФ»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западные издания опубликовать полный список дат, на которые журналисты «назначили вторжения РФ на Украину». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии - Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», - написала Захарова.

Ранее The Sun опубликовала статью, согласно которой Россия «вторгнется на Украину» ночью с 15 на 16 февраля. Позже издание отредактировало публикацию, опровергнув свое утверждение.