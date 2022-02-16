Путин выразил президенту Бразилии соболезнования в связи с трагическим наводнением

Президент России Владимир Путин выразил своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару соболезнования в связи с оползнями, которые произошли в стране из-за сильных дождей. Об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам встречи двух президентов.

«Уважаемый господин президент, я знаю, что вчера в Бразилии случилось несчастье - в результате ливневых дожей есть разрушения и погибшие. Я хочу выразить свои соболезнования вам, всему бразильскому народу в связи с этой трагедией и пожелать выздоровления всем пострадавшим», - сказал Путин.

Из-за проливных дождей в районе города Петрополис бразильского штата Рио-де-Жанейро сошел мощный сель. Известно о гибели 18 человек. По всей территории Бразилии произошли оползни в 52 местах.