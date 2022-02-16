СК России возбудил уголовное дело по факту обнаружения захоронений в Донбассе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения пяти массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. По данным СК, из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших под обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК России - жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает ведомство, среди обнаруженных останков имеются тела женщин разного возраста.

Ранее президент России назвал геноцидом происходящие события в Донбассе. Владимир Путин также отметил, что примет решение по признанию ЛДНР исходя из лучшего варианта для Донбасса.