Олимпийские кольца на снегу: военные провели флэшмоб на вездеходе «Витязь» в Челябинске

Филигранное вождение гусеничных тягачей «Витязь» показали инструкторы учебного центра автобронетанковой службы в Челябинске. Снег, болота, грязь - этим тягачам ни по чем любое бездорожье.

Водоемы эти машины способны преодолевать вплавь. И несмотря на вес более чем 30 тонн и длину в 13 метров, водители заставляют двигаться этих гигантов легко и даже изящно.

На заснеженной целине полигона они нарисовали пять олимпийских колец. Свой механизированный флешмоб военнослужащие посвятили нашим олимпийцам, выступающим сейчас в Пекине.

Ранее военные полицейские отразили нападение на блокпост в ходе тактико-специальных учений в Челябинской области. На тренировке бойцы отработали эвакуацию раненых - пострадавшему оказали первую помощь и вывезли с блокпоста на новейшем бронеавтомобиле «Тайфун-У».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов