Военные полицейские отработали эвакуацию раненых на «Тайфуне-У» под Челябинском

Военные полицейские отразили нападение на блокпост в ходе тактико-специальных учений в Челябинской области.

Условные боевики пытались застать военнослужащих врасплох, однако бойцы вовремя обнаружили бандитов и открыли плотный огонь. Вскоре к ним подоспела группа усиления - у нападавших не было ни единого шанса.

В ходе боестолкновения условные террористы были уничтожены. На тренировке бойцы военной полиции также отработали эвакуацию раненых - пострадавшему оказали первую помощь и вывезли с блокпоста на новейшем бронеавтомобиле «Тайфун-У».

Вопросы тактической медицины военнослужащие отрабатывали впервые - с учетом опыта сирийской операции.

Ранее сообщалось, что военные полицейские ЗВО уничтожили «врага» на учениях в Алабино.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов