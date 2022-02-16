Су-35 перехватил самолет условного нарушителя на учениях «Союзная решимость - 2022»
Истребители ВВО РФ отработали перехват самолета с авиацией Белоруссии на совместных учениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022» экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства. Роль «нарушителя» выполнял экипаж Су-30СМ ВВС Белоруссии.
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