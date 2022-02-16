Армия Союзная решимость - 2022 Су-35 перехватил самолет условного нарушителя на учениях «Союзная решимость - 2022» Истребители ВВО РФ отработали перехват самолета с авиацией Белоруссии на совместных учениях. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022» экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства. Роль «нарушителя» выполнял экипаж Су-30СМ ВВС Белоруссии. © Минобороны России Поднятый по тревоге дежурный истребитель Су-35 после взлета приблизился к воздушной цели, идентифицировал ее и по радиосвязи сообщил о необходимости произвести посадку на ближайшем аэродроме. © Минобороны России После невыполнения требований экипаж самолета Су-35 провел ряд маневров, затрудняющих воздушному «судну-нарушителю» дальнейшее продолжение полета, а также продемонстрировал готовность к боевому применению авиационных средств поражения. Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика