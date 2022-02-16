Силуанов пообещал вернуть все деньги вкладчикам в случае санкций

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство России имеет план действий в случае последствий возможных санкций Запада. Как пообещал глава Минфина, все обязательства перед вкладчиками валют будут выполнены.

«Государство подготовлено на случай возможных жестких санкций Запада против России, таких как ограничения на доступ банков к системе финансовых коммуникаций SWIFT или запрет на долларовые транзакции банков», - передает слова Силуанова корреспондент РБК.

Ранее говорилось об ожидании Москвой введения новых санкций. Посол РФ в США упомянул, что в США есть полный консенсус в том, что нужны новые санкции против РФ.