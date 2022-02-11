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В Госдуму поступил законопроект об индексации военных пенсий

Ян Брацкий
00:35 11.02.2022
В соответствии с законопроектом размер пенсий увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6%.
В Госдуму поступил законопроект об индексации военных пенсий
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В Госдуму РФ внесли законопроект об индексации военных пенсий, подготовленный кабинетом министров. Документ доступен в электронной думской базе. Ранее первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов заявил, что депутаты рассмотрят законопроект в приоритетном порядке, сразу после его поступления.

«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложена индексация денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%. Проиндексировать выплаты военным пенсионерам предложил глава государства Владимир Путин. Речь идет о 2,6 миллиона человек, заявил ранее президент. До этого он подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров. 

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