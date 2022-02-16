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Российские и белорусские военные разгромили атакующего «противника» под Брестом

12:00 16.02.2022
По замыслу учений, «неприятель» при поддержке легкобронированной техники попытался атаковать и вклиниться в первый эшелон обороны с целью занять выгодные позиции. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российские и белорусские военнослужащие разгромили атакующего условного противника на учениях «Союзная решимость - 2022» под Брестом. Об этом сообщает Минобороны России.

В рамках учений на полигоне Брестский были отработаны задачи по отражению наступления условного противника. По замыслу учений, «неприятель» при поддержке легкобронированной техники попытался атаковать и вклиниться в первый эшелон обороны с целью занять выгодные позиции. 

Российские и белорусские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия. Целью было отсечение пехоты от бронетехники и срыв наступления условного противника. 

Сообщается, что огневые задачи российскими и белорусскими военными выполнялись как одиночным, так и групповым способом. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры, как артиллеристы ВВО поразили цели на учениях «Союзная решимость - 2022».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Аркадий Украинский

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