Российские и белорусские военные разгромили атакующего «противника» под Брестом

Российские и белорусские военнослужащие разгромили атакующего условного противника на учениях «Союзная решимость - 2022» под Брестом. Об этом сообщает Минобороны России.

В рамках учений на полигоне Брестский были отработаны задачи по отражению наступления условного противника. По замыслу учений, «неприятель» при поддержке легкобронированной техники попытался атаковать и вклиниться в первый эшелон обороны с целью занять выгодные позиции.

Российские и белорусские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия. Целью было отсечение пехоты от бронетехники и срыв наступления условного противника.

Сообщается, что огневые задачи российскими и белорусскими военными выполнялись как одиночным, так и групповым способом.

Ранее «Звезда» публиковала кадры, как артиллеристы ВВО поразили цели на учениях «Союзная решимость - 2022».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Аркадий Украинский