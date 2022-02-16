На женщину с ребенком рухнула лавина снега с кровли в Рыбинске

На женщину с ребенком сошла лавина снега с кровли нежилого здания в Рыбинске, женщина получила легкие ушибы. Прокуратура Ярославской области проводит проверку исполнения требований законодательства о содержании зданий в зимний период.

«Возвращались из детского сада с дочкой и мужем. Со здания по адресу Герцена 18 на нас сошла лавина снега. В травме зафиксировали ушиб шеи у меня, я закрывала ребенка», – сообщила пострадавшая в сообществе ВК.

По словам женщины, жалоба в администрацию была подана в тот же день. Но, поскольку здание находится в частной собственности и считается нежилым, ни одна управляющая компания не берет на себя ответственность.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению собственником здания требований законодательства о проведении работ по содержанию зданий и сооружений в зимний период», – сказано в пресс-релизе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовные дела по факту хищения денег организациями, которые участвовали в уборке снега в городе.