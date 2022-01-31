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Новый рекорд по снегу ожидается в Москве

Марина Крижановская
07:59 31.01.2022
Сообщается, что может быть побит рекорд по уровню сугробов 1956 года
Новый рекорд по снегу ожидается в Москве
© Фото: ТРК "Звезда"
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Столицу охватил снежный циклон. Ожидается, что снегопад будет идти весь понедельник, а также вторник. Циклон «Надя» в ближайшее время принесет четверть осадков нормы за месяц.

В столичных аэропортах уже задержаны и отменены четыре десятка рейсов. Прогнозируется, что высота сугробов увеличится до 50 сантиметров. Таким образом, по сообщению РИА Новости, может быть побит рекорд 1956 года по уровню снежного покрова в Москве.

В то же время снежная непогода бушует в отдельных районах России. Так, в аэропорту Калининграда задержаны и отменены десятки рейсов по причине непогоды. Порывы бокового ветра на взлетно-посадочной полосе достигают 20 метров в секунду. По этой причине решение о взлете и посадке принимается каждой авиакомпанией в индивидуальном порядке.

Также в Калининграде минувшей ночью ветер повалил десятки деревьев, покосил светофор. В одном из районов прорвало дамбу и затопило набережную. В прибрежной зоне наблюдаются волны высотой до шести метров. По причине смещения циклона в регионе сохраняется штормовой ветер.

Ранее сообщалось, что ввиду повышения температуры уже не первый день продолжает таять в Краснодаре снег. Там завершилась аномалия снегопада. Метель резко сменилась оттепелью, на дорогах образовались грязевые заносы. Коммунальные службы кубанской столицы к этому оказались не готовы

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