Госдума приняла законопроект об усилении ответственности для педофилов и укрывающих их лиц

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект об усилении ответственности для педофилов и лиц, укрывающих факты подобных тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Изменения будут внесены в Уголовный кодекс и 280 статью изменений в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

«Установить уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, – за такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок», - говорится в тексте проекта.

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил насильственные действия впервые в отношении двух и более детей.