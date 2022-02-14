Текущее потепление названо сильнейшим за 200 тысяч лет

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся одним из учреждений ООН, Петтери Таалас заявил, что не стоит любые колебания погоды расценивать как глобальные изменения климата. Так, например, явление Эль-Ниньо влияет на температуру воды в океане, а также на средние мировые температуры и, по мнению представителя ВМО, не стоит это ассоциировать с климатическими изменениями.

«Но нужно отделять погодные колебания от климатических изменений. Погодные колебания происходят из года в год, изо дня в день, каждую неделю. Мы видим аномалии погоды: иногда в каком-нибудь регионе выдается очень холодный сезон по сравнению с предыдущим годом или иногда гораздо более теплый, чем в прошлом году. Но мы должны смотреть на глобальные и региональные статистические данные», - рассказал Таалас в интервью ТАСС.

Говоря в контексте все более отмечающегося потепления в мире, Таалас заявил, что такого сильного повышения температуры «не было уже 200 тысяч лет».

«Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты - нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. Такого сильного потепления не было уже 200 тысяч лет. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа», - пояснил метеоролог.

Представитель метеорологической организации сравнил колебания в атмосфере с приемом допинга спортсменами. Таалас призвал не считать изменения климата прекращением наступления холодной зимы. Или наоборот, - если зима теплая, то думать, что это однозначно глобальное потепление. Он считает, что по-прежнему есть место обычных погодных колебаний одновременно «с происходящим изменением климата».

«Мы как бы дали допинг нашей атмосфере, и она понеслась быстрее. Поэтому мы наблюдаем экстремальные температуры, сильные наводнения, засухи, тропические ураганы. Но мы не должны объяснять любые погодные колебания климатическими изменениями», - объяснил он.

Отвечая на вопрос о придании значения климатическим изменениям властями разных стран мира, он отметил имевшийся ранее определенный скепсис и даже нападки на научное сообщество «со стороны отдельных людей, организаций и даже некоторых стран». Однако, по его мнению, сейчас ситуация несколько изменилась.

«Но в последнее десятилетие мы увидели, что главы государств, в том числе и России, осознают эту проблему. И если послушать их выступления на Генассамблее ООН или на недавней конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго, то можно заметить серьезную озабоченность. Им стало понятно, что у человечества есть большая угроза - это изменение климата», - поделился информацией Петтери Таалас.

Он рассказал, что придавать значение изменениям климата стали даже в финансовом секторе.

«Также уделять внимание этой проблеме начал финансовый сектор. Интерес к инвестициям в более экологичные технологии, который какое-то время назад совсем угас, сегодня растет. И информация о происходящих изменениях климата, которая была секретной и доступной только метеорологам, стала общедоступной для самых разных секторов промышленности и слоев населения», - сообщил генсек ВМО.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в понедельник, 14 февраля, весенняя погода придет на всю территорию Европейской России. По своим климатическим показателям погода будет соответствовать концу марта: «природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку».