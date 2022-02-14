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Текущее потепление названо сильнейшим за 200 тысяч лет

Марина Крижановская
01:28 14.02.2022
Чтобы не путать природные явления, он призвал «смотреть на глобальные и региональные статистические данные»
Текущее потепление названо сильнейшим за 200 тысяч лет
© Фото: ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся одним из учреждений ООН, Петтери Таалас заявил, что не стоит любые колебания погоды расценивать как глобальные изменения климата. Так, например, явление Эль-Ниньо влияет на температуру воды в океане, а также на средние мировые температуры и, по мнению представителя ВМО, не стоит это ассоциировать с климатическими изменениями.

«Но нужно отделять погодные колебания от климатических изменений. Погодные колебания происходят из года в год, изо дня в день, каждую неделю. Мы видим аномалии погоды: иногда в каком-нибудь регионе выдается очень холодный сезон по сравнению с предыдущим годом или иногда гораздо более теплый, чем в прошлом году. Но мы должны смотреть на глобальные и региональные статистические данные», - рассказал Таалас в интервью ТАСС.

Говоря в контексте все более отмечающегося потепления в мире, Таалас заявил, что такого сильного повышения температуры «не было уже 200 тысяч лет».

«Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты - нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. Такого сильного потепления не было уже 200 тысяч лет. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа», - пояснил метеоролог.

Представитель метеорологической организации сравнил колебания в атмосфере с приемом допинга спортсменами. Таалас призвал не считать изменения климата прекращением наступления холодной зимы. Или наоборот, - если зима теплая, то думать, что это однозначно глобальное потепление. Он считает, что по-прежнему есть место обычных погодных колебаний одновременно «с происходящим изменением климата».

«Мы как бы дали допинг нашей атмосфере, и она понеслась быстрее. Поэтому мы наблюдаем экстремальные температуры, сильные наводнения, засухи, тропические ураганы. Но мы не должны объяснять любые погодные колебания климатическими изменениями», - объяснил он.

Отвечая на вопрос о придании значения климатическим изменениям властями разных стран мира, он отметил имевшийся ранее определенный скепсис и даже нападки на научное сообщество «со стороны отдельных людей, организаций и даже некоторых стран». Однако, по его мнению, сейчас ситуация несколько изменилась.

«Но в последнее десятилетие мы увидели, что главы государств, в том числе и России, осознают эту проблему. И если послушать их выступления на Генассамблее ООН или на недавней конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго, то можно заметить серьезную озабоченность. Им стало понятно, что у человечества есть большая угроза - это изменение климата», - поделился информацией Петтери Таалас.

Он рассказал, что придавать значение изменениям климата стали даже в финансовом секторе.

«Также уделять внимание этой проблеме начал финансовый сектор. Интерес к инвестициям в более экологичные технологии, который какое-то время назад совсем угас, сегодня растет. И информация о происходящих изменениях климата, которая была секретной и доступной только метеорологам, стала общедоступной для самых разных секторов промышленности и слоев населения», - сообщил генсек ВМО.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в понедельник, 14 февраля, весенняя погода придет на всю территорию Европейской России. По своим климатическим показателям погода будет соответствовать концу марта: «природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку».

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