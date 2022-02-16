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Рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

Елизавета Потейчук
15:25 16.02.2022
За принятие закона проголосовали 309 депутатов Верховной рады.
Рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра СНГ
© Фото: Volodymyr Tarasovukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Верховная рада Украины приняла закон о выходе страны из решений о создании деятельности Антитеррористического центра СНГ. Уточняется, что Украина в период с 2014 по 2015 годы не участвовала в мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества стран-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

«Закон предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств», - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в прессе. В частности, за принятие закона проголосовали 309 депутатов, пять парламентариев выступили против, 15 - воздержались, и еще 30 отсутствовали на голосовании.

Напомним, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. Ранее в СМИ сообщалось, что власти в Киеве приняли решение не впускать россиян на украинскую территорию.

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