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На Украине опровергли введение запрета на въезд россиян в страну

Виктория Ивашечкина
10:06 13.02.2022
Ранее СМИ и депутат Верховной рады Вадим Рабинович распространили в соцсетях информацию о решении киевских властей не пускать на территорию страны граждан РФ.
На Украине опровергли введение запрета на въезд россиян в страну
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну.

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение госграницы, и пограничники его четко соблюдают», - подчеркнул Демченко в интервью изданию «Телеграф». 

Ранее в СМИ сообщалось, что власти в Киеве приняли решение не впускать россиян на украинскую территорию. Такую же информацию распространил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

При этом представитель украинской погранслужбы рассказал, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Андрей Демченко рассказал, что среди них есть россияне, которым, как и всем остальным, нужно выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Британия выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По ее словам, таким образом Запад отвлекает внимание от «собственных политических кризисов». Кроме того, Захарова подчеркнула, что Евросоюз также не является беспристрастной стороной в украинском конфликте.

Западные страны последние пару месяцев постоянно заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. При этом сам Кремль неоднократно заверял в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин готов проводить встречи с кем угодно, если это даст возможность разрубить «гордиев узел» ситуации, сложившейся вокруг Украины.

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