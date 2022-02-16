Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине
За свое выступление спортсмен получил 114,93 баллов.
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Российский лыжник Илья Буров завоевал бронзовую медаль на соревновании по лыжной акробатике зимних Олимпийских игр в Пекине. За свое выступление спортсмен получил 114,93 баллов.
Первое место занял китайский спортсмен Гуанпу Ци. За ним следует украинский лыжник Александр Абраменко.
Ранее лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали бронзовыми финалистами командного спринта классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены принесли сборной России 23-ю по счету награду.