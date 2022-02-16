В Совбезе РФ указали на ежегодные траты Пентагона на антироссийскую программу в 4-5 миллиардов $

В Совете безопасности России указали на то, что Пентагон ежегодно тратит по 4-5 миллиардов долларов в год на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

«Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США - миротворца"», - сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Попова, вынужденное реагирование на такие угрозы стоит России финансовых и материальных ресурсов. В другом случае они могли бы быть направлены на дальнейшее развитие страны.

Также Попов сообщил о том, что возросла интенсивность полетов стратегических бомбардировщиков США у границ России.