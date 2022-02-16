В Совбезе РФ сообщили, что численность Сухопутных войск США в Европе выросла на 30% за последние семь лет

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что за последние семь лет численность Сухопутных войск США в Европе выросла на 30%, а количество бронетехники - в четыре раза. Он также отметил, что в Европе сформирована существенная группировка американских вооруженных сил, которая насчитывает свыше 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов.

В интервью «Российской газете» Попов отметил, что основополагающей целью размещения американских сил в Европе является создание постоянной угрозы РФ. Он также указал на то, что у границ России возросла интенсивность полетов стратегических бомбардировщиков США.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что весьма обеспокоен повышенным напряжением и увеличившейся спекуляцией вокруг потенциального военного конфликта в Европе. Он подчеркнул, что цена человеческих страданий, разрушения и урона для европейской и мировой безопасности «слишком высока для созерцания» со стороны.