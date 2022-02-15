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Генсек ООН: нет альтернативы дипломатии в решении конфликта в Европе

Марина Крижановская
05:21 15.02.2022
Он подчеркнул, что цена человеческих страданий, разрушения и урона для европейской и мировой безопасности «слишком высока для созерцания» со стороны.
Генсек ООН: нет альтернативы дипломатии в решении конфликта в Европе
© Фото: Xie E XinHua Globallookpress
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что весьма обеспокоен повышенным напряжением и увеличившейся спекуляцией вокруг потенциального военного конфликта в Европе.

«Я глубоко обеспокоен повышенным напряжением и увеличившейся спекуляцией вокруг потенциального военного конфликта в Европе», - сообщается в его официальном Twitter-аккаунте.

Он добавил, что «цена человеческих страданий, разрушения и урона для европейской и мировой безопасности слишком высока для созерцания».

«Мы просто не можем принять даже вероятность такой разрушительной конфронтации. Я буду полностью занят в предстоящие часы и дни», - добавил Антониу Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН сообщил, что утром у него был разговор с министрами иностранных дел России и Украины и его посыл «вполне ясен».

«Нет альтернативы дипломатии», - завершил в своем обращении генсек ООН Гутерреш.

Немногим ранее, в понедельник 14 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в формате видеоконференции. В ходе диалога стороны обменялись точками зрения о ряде актуальных международных вопросов, таких как ситуации в Сирии, Ливии и деятельность Миссии ООН в Косово. Помимо этого, российский министр в свете председательства РФ в Совбезе ООН подробно проинформировал Гутерреша о ведущихся переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России.

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