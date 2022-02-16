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Гаврилов заявил, что РФ будет настаивать на публичном отказе НАТО от принятия Украины

Алексей Курильченко
14:22 16.02.2022
В этом случае Киев должен объявить о своем внеблоковом статусе, отметил дипломат.
Гаврилов заявил, что РФ будет настаивать на публичном отказе НАТО от принятия Украины
© Фото: Николай Лазаренко, РИА Новости
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Россия будет требовать от НАТО публично отказаться от принятия в свои ряды Украины. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он также отметил, что после этого Киев должен объявить о своем внеблоковом статусе, что предусмотрено Декларацией о государственном суверенитете.

«Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», - цитирует РИА Новости слова Гаврилова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не собираются принуждать Украину стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Она добавила, что любая другая страна, обладающая суверенитетом, также имеет право сделать свой собственный выбор.

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