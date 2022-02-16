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Песков согласился, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими договоренностями

Алиса Кононенко
13:59 16.02.2022
Ранее Госдума приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса.
Песков согласился, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими договоренностями
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так», - цитирует слова Пескова «Интерфакс».

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что главной задачей  для президента РФ является реализация Минских договоренностей.

«Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное - это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», - заявил Дмитирй Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что вопрос признания народных республик Донбасса будет зависеть от  того, какой вариант развития событий окажется самым благоприятным для региона.  

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