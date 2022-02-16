В стране и мире Песков согласился, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими договоренностями Алиса Кононенко Ранее Госдума приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так», - цитирует слова Пескова «Интерфакс». Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что главной задачей для президента РФ является реализация Минских договоренностей. «Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное - это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», - заявил Дмитирй Песков. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что вопрос признания народных республик Донбасса будет зависеть от того, какой вариант развития событий окажется самым благоприятным для региона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика