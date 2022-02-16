В России предложили создать единую систему учета домашних животных

Единая система учета и контроля домашних животных поможет бороться с хозяевами, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Об этом заявил автор идеи, депутат Госдумы Виталий Милонов. Как он подчеркнул в беседе с «360», также можно будет отследить людей, которые держат у себя в квартире десятки кошек и собак в ужасных условиях.

Депутат отметил, что часто в бродячих псов превращаются питомцы, от которых отказываются хозяева. Такое поведение идет вразрез с современными представлениями о гуманизме и нормальном отношении к животным, отметил Милонов.

Также учет домашних животных позволит эффективнее осуществлять поиск потерявшегося питомца.

«С другой стороны, мы будем застрахованы от так называемых кошатников и собачников, которые по 30-40 кошек у себя в квартире держат и такую вонь разводят на всю парадную, что хоть святых выноси», - указал депутат.

По его словам, люди, которые с любовью относятся к животным, будут только заинтересованы в появлении электронной системы учета.

Милонов добавил, что у всех ответственных владельцев животных есть документы на питомцев, например, прививочные паспорта.