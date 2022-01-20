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СМИ: кошек и собак включат в закон об обязательной маркировке

Анна Берестовая
06:05 20.01.2022
В настоящее время законопроект касается только сельскохозяйственных животных.
СМИ: кошек и собак включат в закон об обязательной маркировке
© Фото: pexels.com
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Пресса сообщила, что в России планируется добавить кошек и собак в перечень животных, подлежащих обязательной маркировке и учету. В настоящее время Минсельхоз будто бы готовит соответствующие поправки в законопроект, призванный усовершенствовать юридический аспект отношений в области ветеринарии в стране.

Эта инициатива была внесена на рассмотрение в Государственную думу в ноябре 2021 года. В актуальной редакции она касается лишь животных, имеющих отношение к сельскому хозяйству, таких как лошади, коровы, пушные звери и так далее.

Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, после обнародования законопроекта от граждан стали активно поступать обращения с вопросами о том, почему документ не затрагивает питомцев.

 «А ведь их регистрации люди ждут больше всего», - цитирует чиновника издание.

По его словам, в случае идентификации будет проще отыскать потерявшихся домашних любимцев. Кроме того, без ее проведения часто нет возможности привлечь к ответственности хозяев, выбросивших питомца.

Учет животных планирует проводить бесплатно. Стоимость идентификации же будет варьироваться в зависимости от средства: от самого дешевого кольца до татуировки.

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