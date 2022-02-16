Лавров заявил о возможности санкций против связанных с Лондоном компаний и лиц

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России может быть принят закон о санкциях в отношении компаний и лиц, связанных с Лондоном. Глава МИД РФ отметил, что аналогичный закон действует в Великобритании в отношении российских компаний. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции на встрече министров России и Бразилии.

«Он (британский закон. - Прим. ред.) устанавливает право британских властей подвергать санкциям любые организации, физические и юридические лица, которые связаны с российским государством, которые ведут бизнес, имеющий для российских властей большое экономическое значение... Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания - вообщем-то будет необходимо - принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру, набивать рейтинги и набивать себе популярность на русофобской стезе», - заявил Лавров.

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня провели встречу формата «два плюс два» с представителями ведомств Бразилии в Доме приемов МИД РФ в Москве. Фотографию с места встречи опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.