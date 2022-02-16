Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте Олимпиады
Золотые медали получили спортсменки Германии.
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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли третье место в командном спринте зимней Олимпиады в Пекине. Спортсменки отстали от лидеров гонки на 0,71 секунды.
Победительницами стали германские лыжницы Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место у Швеции - Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.
Ранее российским лыжникам удалось завоевать золото в эстафете 4x10 км на зимних Олимпийских играх в Пекине. За команду Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.