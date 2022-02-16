Четвертого человека в мире излечили от ВИЧ

Американка стала четвертым в мире пациентом, которого вылечили от ВИЧ-инфекции. Этого результата удалось добиться при помощи пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Женщина средних лет с октября 2020 года не проходит специальную терапию и никаких признаков заболевания в ее организме не появляется. Об этом пишет The Wall Street Journal.

У жительницы Нью-Йорка обнаружили лейкемию спустя четыре года после выявления у нее ВИЧ. После пересадки пациентке стволовых клеток ее родственника с редкой генетической мутацией и переливания пуповинной крови инфекция исчезла.

Стоит отметить, что в ряде случаев ВИЧ-инфекция появлялась в организме пациентов через существенное время, однако, по мнению лечащего врача американки Маршала Глесби, пока все выглядит обнадеживающе.