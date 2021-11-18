Инфекционист рассказал об особых Т-киллерах, излечивающих от ВИЧ

Полное излечение от ВИЧ является труднодостижимым. Такие уникальные случаи дают надежду на возможность разработки перспективного лечения. Об этом «Звезде» заявил врач-инфекционист Антон Еремин, комментируя новость о том, что жительнице Аргентины удалось излечиться от вируса ВИЧ без специальных лекарств или другой помощи.

Как сообщает Archives of Internal Medicine, анализы более чем миллиарда клеток пациентки не выявили присутствия инфекции. Женщина стала вторым в мире человеком, чей организм смог самостоятельно справиться с недугом.

Еремин пояснил, что случай с жительницей Аргентины является редчайшим примером так называемого «стерилизующего излечения». Даже ультраcовременные методы диагностики не обнаружили в организме вируса, потенциально способного к размножению.

Инфекционист предположил, что феномен объясняется особым типом реакции иммунных клеток Т-киллеров. Однако для окончательных выводов сначала требуется выявить особенности этого процесса, а также оценить перспективу создания препаратов для инъекций ВИЧ-инфицированным.

Еремин напомнил, что сегодня нет метода лечения, который позволил бы полностью избавить человека от ВИЧ-инфекции, но небольшое количество пациентов (менее пяти на тысячу) обладают необычайно сильным иммунным ответом и могут длительное время контролировать ВИЧ без применения антиретровирусных препаратов.