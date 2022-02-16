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При ветре и морозе: военнослужащие в Забайкалье готовятся к окружному конкурсу «Снайперский рубеж»

12:38 16.02.2022
При проведении тренировок военнослужащие используют современное вооружение.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На забайкальском полигоне Борзя-Новая снайперы ВВО готовятся к конкурсу профессионального мастерства «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках Армейских международных игр.

Подготовка проходит при неблагоприятной погоде, в мороз, при сильном ветре, что отражается на результатах стрельбы. Тренировки проводятся на площадке с мишенями, на полосе с препятствиями, а также в помещении.

Вначале при обучении военнослужащие получают теоретический блок, им рассказывают об оружии и боеприпасах, а также дают основы стрельбы. На втором этапе снайперы под руководством опытных командиров стреляют по целям с разных расстояний. Огонь ведется как днем, так и ночью.

На завершающем этапе проводятся контрольные занятия. По итогам определят лучших снайперов, которые будут участвовать в окружном этапе конкурса.

При проведении тренировок военнослужащие используют современное вооружение, в том числе винтовки снайперские специальные ВСС «Винторез», армейские крупнокалиберные винтовки АСВК, а также новейшие дальномеры и тепловизоры.

Ранее на Сахалине прошел чемпионат по снайперской стрельбе. Военнослужащие соревновались с представителями силовых структур и участниками стрелковых клубов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин

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