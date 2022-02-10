Поразить все цели: на Сахалине прошел чемпионат по снайперской стрельбе

Поразить малогабаритную мишень одним выстрелом с расстояния 300 метров. На Сахалине прошел чемпионат по снайперской стрельбе.

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) соревновались с представителями силовых структур и участниками стрелковых клубов. Всего около 30 человек. Самые меткие мотострелки, бойцы ОМОН и СОБР со снайперским оружием различной модификации.

В ближайшее время военные снайперы выступят на конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2022. Победители отправятся защищать честь островного региона на окружном этапе соревнований.

Накануне в Тамбовской области прошли учения снайперов Западного военного округа (ЗВО). Военнослужащие успешно остановили колонну бронетехники «неприятеля». В тренировке было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц вооружения.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев