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Поразить все цели: на Сахалине прошел чемпионат по снайперской стрельбе

08:22 10.02.2022
Военнослужащие соревновались с представителями силовых структур и участниками стрелковых клубов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Поразить малогабаритную мишень одним выстрелом с расстояния 300 метров. На Сахалине прошел чемпионат по снайперской стрельбе.

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) соревновались с представителями силовых структур и участниками стрелковых клубов. Всего около 30 человек. Самые меткие мотострелки, бойцы ОМОН и СОБР со снайперским оружием различной модификации.

В ближайшее время военные снайперы выступят на конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2022. Победители отправятся защищать честь островного региона на окружном этапе соревнований.

Накануне в Тамбовской области прошли учения снайперов Западного военного округа (ЗВО). Военнослужащие успешно остановили колонну бронетехники «неприятеля». В тренировке было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц вооружения.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Вадим Михеев

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