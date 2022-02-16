Юнармейцы нарисовали открытки для российских миротворцев

Юнармейцы и дети военнослужащих Южного военного округа приняли участие в патриотической акции «Российский солдат-миротворец». Об этом сообщает Минобороны России.

Ребята изготовили открытки-поздравления для действующих и бывших участников миротворческих миссий. В акции принимали участие дети и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет.

По условиям патриотической акции, работа должна отражать миротворческую идею России, а также саму идею миротворчества, как основы сохранения мира.

Лучшие работы отпечатают типографским способом и отправят российским миротворцам, которые несут службу в Нагорном Карабахе, а также под эгидой ООН в Западной Сахаре, ЦАР, Демократической Республике Конго и в Южном Судане.

Итоги акции подведут завтра, 17 февраля, на территории военно-исторического музейного комплекса ВОВ «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы провели патрулирование более сотни километров вдоль линии разграничения в Карабахе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов