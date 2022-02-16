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Миротворцы РФ провели патрулирование более сотни километров вдоль линии разграничения в Карабахе

04:08 16.02.2022
Российские миротворцы провели патрулирование более сотни километров пути вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого контингента в составе мобильных патрульных групп совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам в Нагорном Карабахе.

В ходе патрулирования более 100 километров пути вдоль линии разграничения сторон российские миротворцы провели контроль за соблюдением режима прекращения огня, наблюдение за воздушной обстановкой и опрос местных жителей.

«Ежедневно военнослужащими миротворческого контингента проводится мониторинг нарушений перемирия в Аскеранском районе по линии разграничения. Ведем контроль в рамках обеспечения безопасности, изредка совершаем остановки в населенных пунктах, общаемся с местными жителями на предмет выявления нарушений соглашения о прекращении огня», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Иван Леханов.

На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Материал подготовили Анна Берестовая и Вадим Михеев

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