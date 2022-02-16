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Байден обратился к жителям России

Анна Берестовая
01:19 16.02.2022
Джо Байден заверил, что США и НАТО не угрожают россиянам.
Байден обратился к жителям России
© Фото: Joshua Roberts - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Соединенные Штаты, НАТО и Украина не являются угрозой для России. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден, добавив, что россияне не враги для Запада и Киева.

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России», - обозначил он в выступлении, которое транслировал Белый дом.

Президент США выразил убежденность в том, что никто не желает начала «кровавой и разрушительной войны против Украины». При этом он указал, что «вторжение» якобы может произойти, несмотря на связи двух соседних стран, их общее прошлое и сражение бок о бок во время страшнейшей войны в истории человечества.

Джо Байден обратил внимание на факт нахождения российских войск вблизи границы с Украиной. По словам главы Соединенных Штатов, в будущем еще предстоит проверить, «отведены» ли ВС РФ с близкой к Украине территории.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что РФ будет проводить на своей территории любые учения, которые посчитает необходимыми. Глава МИД Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что внутри страны Российская Федерация намерена делать то, что считает нужным для ее безопасности.

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