В МИД РФ заявили, что Россия будет проводить у себя те учения, что ей надо

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет проводить у себя те учения, которые сочтет необходимыми.

«Запад ведь какую занимает позицию? "Мы требуем, чтобы Россия прекратила учения, отвела свои войска". Россия как планировала, так и выполняет эти свои планы. Вот пришла пора частично завершать эти учения - они начинают возвращаться в места постоянного базирования», - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со Збигневом Рау, главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши.

Министр иностранных дел России выразил уверенность, что Запад если еще не сказал, то обязательно скажет, что РФ уводит свои войска якобы потому, что на нее нажали, она испугалась и выполняет требования. По мнению Лаврова, это не более чем «торговля воздухом».

«Подчеркну еще раз - мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности. И мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы обязательств ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечить безопасность России», - отметил Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению.