Матвиенко: ответ РФ в случае агрессии Украины против ЛДНР будет соразмерным

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко заявила, что в случае развязывания Украиной большой войны в Донбассе Россия не останется в стороне. Она отметила, что российский ответ будет «соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки».

«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», - рассказала она в интервью «Парламентской газете».

Матвиенко категорично заявила, что в России «никто не хочет войны» ни с Украиной, ни с кем либо еще. Такие мысли высокопоставленный российский политик назвала «кощунственными».

«Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - заявила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации напомнила, что русский и украинский народы веками жили вместе и связаны тысячами нитей. Она сказала, что сама мысль о войне - это уже дикость, за гранью морали.

«Наша позиция четко сформулирована главой Российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной не было. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Россия и Украина веками жили вместе, в одном государстве, связаны тысячами нитей. Для нас даже сама мысль о войне - абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем», - пояснила председатель Совета Федерации.

Ранее в нижней палате парламента - Государственной думе поддержали два варианта постановления по признанию ДНР и ЛНР. Сообщается, что по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) постановление об обращении к президенту России предусматривает признание республик после проведения консультаций с МИД России на предмет соблюдения Минских соглашений и других международных договоренностей.