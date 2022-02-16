Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Матвиенко: ответ РФ в случае агрессии Украины против ЛДНР будет соразмерным

Марина Крижановская
01:21 16.02.2022
Спикер верхней палаты парламента отметила, что верит в решение любой проблемы мирными, дипломатическими средствами, политическим путем.
Матвиенко: ответ РФ в случае агрессии Украины против ЛДНР будет соразмерным
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко заявила, что в случае развязывания Украиной большой войны в Донбассе Россия не останется в стороне. Она отметила, что российский ответ будет «соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки».

«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», - рассказала она в интервью «Парламентской газете».

Матвиенко категорично заявила, что в России «никто не хочет войны» ни с Украиной, ни с кем либо еще. Такие мысли высокопоставленный российский политик назвала «кощунственными».

«Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - заявила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации напомнила, что русский и украинский народы веками жили вместе и связаны тысячами нитей. Она сказала, что сама мысль о войне - это уже дикость, за гранью морали.

«Наша позиция четко сформулирована главой Российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной не было. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Россия и Украина веками жили вместе, в одном государстве, связаны тысячами нитей. Для нас даже сама мысль о войне - абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем», - пояснила председатель Совета Федерации.

Ранее в нижней палате парламента - Государственной думе поддержали два варианта постановления по признанию ДНР и ЛНР. Сообщается, что по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) постановление об обращении к президенту России предусматривает признание республик после проведения консультаций с МИД России на предмет соблюдения Минских соглашений и других международных договоренностей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:21 В стране и мире
Матвиенко: ответ РФ в случае агрессии Украины против ЛДНР будет соразмерным
00:41 В стране и мире
«Им лучше завести будильники»: Песков отреагировал на сообщения о времени «вторжения РФ на Украину»
22:31 В стране и мире
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
23:39 В стране и мире
Автокраны, костюмы химзащиты, дозиметры: что Украина запросила у НАТО
18:32 Армия
Видео
Шойгу пообщался с российскими летчиками на базе Хмеймим
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.