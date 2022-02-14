В Госдуме поддержали два варианта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Один из них предусматривает признание республик после проведения консультаций с Министерством иностранных дел на предмет соблюдения Минских соглашений и других международных договоренностей.

«Комитет прошел, приняты два постановления. Которое вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли (первый зампред комитета Виктор) Водолацкий и (зампред комитета Артем) Туров», - сообщает источник агентства ТАСС.

Инициатива признать Донецкую и Луганскую народные республики является тонкой материей, обсуждать которую следует осторожно, чтобы избежать образования излишней напряженности. При этом ее нельзя использовать для набора политических очков. Об этом в январе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.