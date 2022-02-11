Сборная России по хоккею обыграла Данию во втором матче на ОИ в Пекине

Российская сборная по хоккею обыграла команду Дании во втором матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча группы B завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу России. В составе сборной России отличились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60).

В среду, 9 февраля, российские хоккеисты со счетом 1:0 одержали победу над командой Швейцарии в стартовом матче турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Заброшенной на 20-й минуте шайбой отметился 27-летний спортсмен из РФ Антон Слепышев.

Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля. Финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.