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Сборная России по хоккею обыграла Данию во втором матче на ОИ в Пекине

Виктория Ивашечкина
09:22 11.02.2022
Встреча группы В закончилась со счетом 2:0 в пользу российских спортсменов.
Сборная России по хоккею обыграла Данию во втором матче на ОИ в Пекине
© Фото: Russian Ice Hockey Federation Twitter.com Globallookpress
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Российская сборная по хоккею обыграла команду Дании во втором матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча группы B завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу России. В составе сборной России отличились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семенов (60).

В среду, 9 февраля, российские хоккеисты со счетом 1:0 одержали победу над командой Швейцарии в стартовом матче турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Заброшенной на 20-й минуте шайбой отметился 27-летний спортсмен из РФ Антон Слепышев.

Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля. Финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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