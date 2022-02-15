Сорвать атаку «боевиков»: артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы на учениях «Союзная решимость - 2022»

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа в рамках розыгрыша практических действий на белорусском полигоне Осиповичский провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок. Стрельбы прошли в рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022».

По замыслу учений, «незаконные вооруженные формирования» перешли в наступление. Артиллеристы создали на пути «противника» зону заградительного огня, тем самым сорвав его атаку и подход резервов.

Кроме того, в ходе мероприятия артиллеристы выполнили задачи маршевой подготовки и отработали нормативы по занятию сходу неподготовленных огневых позиций.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение целей на командный пункт артиллерийского дивизиона.

При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрой смене после стрельбы.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко