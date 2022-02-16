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В РФ госпитализированы 19 573 человека с COVID-19 за сутки

Алексей Курильченко
11:23 16.02.2022
От коронавируса вылечились более 170 тысяч человек за сутки.
В РФ госпитализированы 19 573 человека с COVID-19 за сутки
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В России за сутки были госпитализированы 19 573 человека с коронавирусом. При этом количество зараженных составило 179 284 человека. Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, от COVID-19  вылечились 172 468 человека за сутки.

Ранее генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев заявил, что до мая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет, по всей вероятности, спокойной. Но тем не менее не стоит исключать дальнейших мутаций вируса.

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