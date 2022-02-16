Поезд протаранил лесовоз в Приморье
Около шести утра 16 февраля на перегоне Лимонник - Варфоломеевка участка Новочугуевка – Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошло столкновение лесовоза с проходящим грузовым поездом.
Кадры с места происшествия были опубликованы в одном из местных Telegram-каналов.
«Машинист при следовании поезда увидел выезжающий на переезд грузовик, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось», - говорится на сайте РЖД.
Сообщается, что водитель лесовоза грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на железнодорожный переезд при работающей сигнализации, что привело к ДТП.
В результате происшествия с рельсов сошли две колесные пары локомотива грузового поезда. Пострадавших нет.
Ранее 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожном перегоне Свердловской железной дороги в Пермском крае.