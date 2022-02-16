В стране и мире Поезд протаранил лесовоз в Приморье Алиса Кононенко Сообщается, что ДТП произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения со стороны водителя грузовика. © Видео: @primamedia, Telegram © Фото: dvzd_live, Instagram Читайте нас на: Около шести утра 16 февраля на перегоне Лимонник - Варфоломеевка участка Новочугуевка – Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошло столкновение лесовоза с проходящим грузовым поездом. Кадры с места происшествия были опубликованы в одном из местных Telegram-каналов. «Машинист при следовании поезда увидел выезжающий на переезд грузовик, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось», - говорится на сайте РЖД. Сообщается, что водитель лесовоза грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на железнодорожный переезд при работающей сигнализации, что привело к ДТП. В результате происшествия с рельсов сошли две колесные пары локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Ранее 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожном перегоне Свердловской железной дороги в Пермском крае. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика