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Астрофизик описал внутреннее устройство черной дыры

Светлана Иванова
10:43 16.02.2022
Согласно выводам ученых, черная дыра существует в трехмерном пространстве, но мы видим ее проецируемой через частицы.
Астрофизик описал внутреннее устройство черной дыры
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Внутреннее устройство черной дыры является одним из ключевых вопросов, который занимает умы многих астрофизиков. Ученый из Мичиганского университета в США Энрико Ринальди со своей командой предположил, что строение космического объекта можно описать через гипотезу голографической двойственности. Об этом пишет Phys.org.

Приблизиться к описанию внутреннего устройства черной дыры удалось при помощи квантовых вычислений и компьютерного обучения.

Математическая гипотеза голографической двойственности считает эквивалентными друг другу две существующие теории - частиц и гравитации, соответственно, то, что математически происходит в теории частиц, имеет место и в теории гравитации, и наоборот.

Стоит отметить, что идеи строятся в разных измерениях, поэтому их сложно сопоставить.

Согласно выводам ученых, черная дыра существует в трехмерном пространстве, но мы видим ее проецируемой через частицы.

Американские исследователи определили математическое описание квантового состояния матричной модели, что поможет определить, как выглядит черная дыра внутри, а также что находится на горизонте ее событий, уверены авторы научной работы.

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