Гинцбург заявил, что в Москве не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

В Москве не существует детей возраста 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались с коронавирусом, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей, отрицательных по антителам к COVID-19, просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», - цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

Он добавил, что специалисты хотели начать поиск детей не в столице, однако из-за сложности практического воплощения от этой идеи решили отказаться.

«Мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а по крайней мере 100 международных единиц - BAU», - сказал глава центра им. Гамалеи.

При этом Гицбург подчеркнул, что исследование «Спутника М» не откладывается и начнется по плану.

Напомним, двухкомпонентная вакцина «Спутник М» зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября 2021 года. Она применяется для профилактики коронавирусной инфекции у подростков от 12 до 17 лет.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко на встрече с коллегой из Аргентины Карлой Виссотти заявил, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию.