Мурашко рассказал о переносимости вакцины «Спутник М» подростками

Подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с коллегой из Аргентины Карлой Виссотти.

Как отмечается в сообщении по итогам переговоров, министры обсудили ситуацию с заболеваемостью среди детей и подростков в России и Аргентине.

«Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», - рассказали в Минздраве.

Главной же темой встречи стало обсуждение эффективности препарата «Спутник V» при профилактике омикрон-штамма. Уточняется также, что аргентинская сторона проявила интерес к российским передовым разработкам в области лечения и предупреждения COVID-19, в том числе, к интраназальной форме вакцины «Спутник V».

Вакцина «Спутник М» зарегистрирована Минздравом России 24 ноября 2021 года. Она применяется исключительно для профилактики инфекции инфекции у подростков от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков уже началась в некоторых регионах РФ.