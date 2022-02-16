«Им лучше завести будильники»: Песков отреагировал на сообщения о времени «вторжения РФ на Украину»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков иронично прокомментировал сообщения о времени якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину. Согласно заявлениям западной прессы, будто бы запланированное «нападение» должно, вероятнее всего, случиться в три часа ночи с 15 на 16 февраля.

Песков предложил гражданам Украины самим убедиться в том, что «произойдет» в будто бы назначенный час. Таким образом он ответил на вопрос о том, стоит ли украинскому населению переживать или можно спать спокойно.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», - порекомендовал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что тема «даты начала войны», которую подхватили западные СМИ, в Кремле превратилась в постоянный повод для смеха. Многие начали шутить о том, не написали ли еще где-то точное время «вторжения» в часах.