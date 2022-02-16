Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Им лучше завести будильники»: Песков отреагировал на сообщения о времени «вторжения РФ на Украину»

Анна Берестовая
00:41 16.02.2022
Песков посоветовал украинцам поставить будильники на время «вторжения РФ» в страну.
«Им лучше завести будильники»: Песков отреагировал на сообщения о времени «вторжения РФ на Украину»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков иронично прокомментировал сообщения о времени якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину. Согласно заявлениям западной прессы, будто бы запланированное «нападение» должно, вероятнее всего, случиться в три часа ночи с 15 на 16 февраля.

Песков предложил гражданам Украины самим убедиться в том, что «произойдет» в будто бы назначенный час. Таким образом он ответил на вопрос о том, стоит ли украинскому населению переживать или можно спать спокойно.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», - порекомендовал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что тема «даты начала войны», которую подхватили западные СМИ, в Кремле превратилась в постоянный повод для смеха. Многие начали шутить о том, не написали ли еще где-то точное время «вторжения» в часах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:21 В стране и мире
Матвиенко: ответ РФ в случае агрессии Украины против ЛДНР будет соразмерным
00:41 В стране и мире
«Им лучше завести будильники»: Песков отреагировал на сообщения о времени «вторжения РФ на Украину»
22:31 В стране и мире
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
23:39 В стране и мире
Автокраны, костюмы химзащиты, дозиметры: что Украина запросила у НАТО
18:32 Армия
Видео
Шойгу пообщался с российскими летчиками на базе Хмеймим
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.