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Байден заявил, что США не намерены размещать ракеты на Украине

Анна Берестовая
23:38 15.02.2022
Президент США обозначил, ракет его страны или НАТО на территории Украины нет.
Байден заявил, что США не намерены размещать ракеты на Украине
© Фото: Ron Sachs CNP MediaPunch via Globallookpress
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Соединенные Штаты не планируют размещать свои ракеты на территории Украины. Соответствующее заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Президент США также указал, что подобные намерения отсутствуют и у НАТО. Об этом Байден сообщил во время выступления в Белом доме во вторник, 15 февраля.

«Ни у США, ни у НАТО нет ракет на Украине», - цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Джо Байден провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, посвященные ситуации на Украине. Лидеры обеих стран сошлись во мнении, что существует шанс прийти к дипломатическому разрешению кризиса в европейской стране.

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