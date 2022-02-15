Байден заявил, что США не намерены размещать ракеты на Украине
Президент США обозначил, ракет его страны или НАТО на территории Украины нет.
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Соединенные Штаты не планируют размещать свои ракеты на территории Украины. Соответствующее заявление сделал американский лидер Джо Байден.
Президент США также указал, что подобные намерения отсутствуют и у НАТО. Об этом Байден сообщил во время выступления в Белом доме во вторник, 15 февраля.
«Ни у США, ни у НАТО нет ракет на Украине», - цитирует главу государства ТАСС.
Ранее Джо Байден провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, посвященные ситуации на Украине. Лидеры обеих стран сошлись во мнении, что существует шанс прийти к дипломатическому разрешению кризиса в европейской стране.