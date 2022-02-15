Байден заявил, что США не намерены размещать ракеты на Украине

Соединенные Штаты не планируют размещать свои ракеты на территории Украины. Соответствующее заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Президент США также указал, что подобные намерения отсутствуют и у НАТО. Об этом Байден сообщил во время выступления в Белом доме во вторник, 15 февраля.

«Ни у США, ни у НАТО нет ракет на Украине», - цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Джо Байден провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, посвященные ситуации на Украине. Лидеры обеих стран сошлись во мнении, что существует шанс прийти к дипломатическому разрешению кризиса в европейской стране.