Байден считает, что новые антироссийские санкции вызовут рост цен на топливо

Президент США Джо Байден заявил, что вполне вероятно, что введение очередных антироссийских санкций вызовет скачок цен на топливо. Это в свою очередь скажется и на Соединенных Штатах. Американский президент сообщил это во время своего выступления 15 февраля.

«Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере», - приводит его слова ТАСС.

Американский президент-демократ сообщил, что Соединенными Штатами предпринимаются «активные шаги» для облегчения давления на местные энергетические рынки и противодействия росту цен.

«Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин», - дополнил Джо Байден.

Немногим ранее американский президент заявил, что США разделяют точку зрения Российской Федерации о необходимости продолжения дипломатических усилий в области европейской безопасности. Он сказал, «что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами».